29 липня Уряд розподілив 419 млн грн для 6 обласних військових адміністрацій — Сумської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Ці кошти будуть спрямовані на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій, повідомив ввечері 29 липня Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Інше ТВ.



«Люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах. Наш обов’язок — надати всю необхідну підтримку, – сказав після робочої поїздки на Сумщину Сергій Корецький. – Безумовно всі прифронтові регіони повинні мати особливу увагу та підтримку Уряду».

Також очільник Уряду доручив Міністерству у справах громад, територій та ВПО до середини серпня підготувати рішення щодо спеціального статусу працівників у прифронтових регіонах, громадах.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні на доплати понад 12 тисячам працівників ремонтних бригад уряд виділив понад 240 млн.грн.