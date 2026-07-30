У потязі сполученням «Варшава — Тлущ» пасажири втрутилися, щоб захистити 16-річного українця, якого ображали двоє нетверезих чоловіків.

Агресорів вивели з вагона та передали поліції, повідомляє Українська редакція «Польського Радіо».

Громадяни затримали двох нетверезих чоловіків, які ображали українця. Інцидент стався у потязі сполученням «Варшава — Тлущ». Двоє молодих нетверезих чоловіків ображали 16-річного хлопця з України, за якого заступилися пасажири потяга.

«Начальник потяга зупинив склад на станції “Кобилка — Оссув”, а нетверезих чоловіків кілька пасажирів вивели на перон і знешкодили, після чого втрутилася поліція, — розповіла старша аспірантка Анетта Насіловська з управління поліції у Воломіні. — Там сталася певна штовханина. Цей начальник потяга також був десь відтиснутий убік. Це навіть не був напад на цього працівника. Він просто перебував близько до агресивних осіб. На місце, звісно, викликали поліцію. Порушників встановили та оштрафували — кожного на 500 злотих — за порушення громадського порядку в публічному місці. У мене немає інформації, щоб ця справа стосувалася якихось висловлювань на ґрунті національної ненависті».

Акцію зі знешкодження нетверезих агресивних чоловіків записав один із пасажирів, який опублікував відео на платформі «X».

Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu z udziałem dwóch nietrzeźwych mężczyzn.



Agresorzy obrażali jednego z pasażerów oraz wykrzykiwali ksenofobiczne hasła wymierzone w Ukraińców i Białorusinów.



Kiedy kierowca zatrzymał pojazd, aby interweniować, jeden go uderzył.… pic.twitter.com/gXfTsO3n7U — Bartłomiej Wypartowicz 🇵🇱 (@WypartowiczBa) July 29, 2026

Як повідомляло Інше ТВ, “Зараз стає страшно на вулицю виходити”. Коли в Польщі почнуться антиукраїнські погроми