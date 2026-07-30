Сьогодні вночі та вранці рашисти влаштували українцям кривавий терор з використанням різних ракет та дронів. Ще не відомо про всі наслідки, але вже знаємо, що шестеро людей загинули через удар по будинку у селі під Кривим Рогом. Серед них — дві дитини

За словами Олександра Вілкула, ракета «Іскандер-М» прямо влучила у приватний будинок у селі Радушне, де жила багатодітна родина.

–Чорна ніч. У селі у передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучення балістичної ракети Іскандер-М, випущеної з Воронежа, по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули дівчинки 5 та 12 років та четверо дорослих. Ще 8 людей отримали поранення, серед них двоє дітей – хлопчики 6 та 15 років

Аварійно-рятувальна операція ще триває, йде розкопка руїн. На жаль, кількість жертв може збільшитись.

Пораненим надається вся необхідна допомога.

Як розповіли у місцевому побліку СВОЇ, у будинку перебували батьки, їхні семеро дітей і онук – хлопчику, попередньо, ще нема 2х років. Матір нещодавно повернулася з-за кордону – провідувала там старших дітей. Зараз два приватні будинки зруйновані вщент.

Моніторингові канали стверджують, що по будинку багатодітної сім’ї вдарила ракета “циркон”.