Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко здійснив робочу поїздку на Запорізький напрямок.

Про це повідомили в ГУР МО України, передає Інше ТВ.

Олег Іващенко заслухав доповіді командирів підрозділів активних дій та розвідки, які виконують бойові та спеціальні завдання у визначених районах, щодо використання новітніх технологій та тактик застосування наземних роботизованих комплексів, FPV-дронів та ударних БпЛА; забезпеченості озброєнням і військовою технікою, матеріально-технічними засобами; морально-психологічного стану особового складу; майбутніх заходів, що будуть вживатися для досягнення поставлених завдань щодо зриву планів противника.

Також Олег Іващенко особисто поспілкувався зі спецпризначенцями ГУР, які дають відсіч російським загарбникам.

“Заслухав командирів спецпідрозділів ГУР, зустрівся з особовим складом. Бойовий дух — на найвищому рівні. Подякував бійцям за високу результативність у знищенні ворожих цілей. Обговорили ситуацію на полі бою, питання забезпечення новітніми засобами, а також завдання, які стоять перед спецпідрозділами воєнної розвідки. Продовжуємо нищити окупантів та захищати Україну!” — сказав Олег Іващенко.

Як повідомляло Інше ТВ, Олег Іващенко очолив ГУР МО на початку цього року.