Від сьогоднішнього дня Олег Іващенко керуватиме ГУР МО України. Але у нараді з Президентом України він брав участь ще як керівник Служби зовнішньої розвідки України.

Які питання розглядалися, на своєму телеграм-каналі повідомив Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Передусім як керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег (Іващенко) доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози. Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати.

Аналогічно діємо і щодо російського воєнного виробництва: що більше обірвемо звʼязків агресора зі світом та схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде в зусиль для закінчення війни. Вдячний СЗР за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію.

Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України», – зазначив Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні керівник ГУР МО Кирило Буданов прийняв пропозицію очолити ОП