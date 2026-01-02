2 січня близько 14:30 збройні сили рф завдали ракетного удару по житловому масиву в Київському районі м. Харкова. Зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Попередньо, атаку було здійснено двома ракетами типу «Іскандер», повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Станом на цей час відомо про 25 постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди.

Пошкоджено низку житлових будинків, магазини, кафе, супермаркет тощо.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати вказаний злочин. Інформація уточнюється. Усі служби працюють на місці атаки.

