Зеленський запропонував Кирилу Буданову посаду керівника свого офісу, одну з найвпливовіших посад у країні, повідомив президент у Telegram у п’ятницю. Буданов очолює військову розвідку Україн.и з 2020 року та став однією з найпопулярніших фігур воєнного часу в країні, пише Bloomberg

Це призначення знаменує собою політичний поворотний момент для України після складного періоду для її керівництва, як на полі бою, так і поза ним. Андрій Єрмак, який був правою рукою Зеленського понад п’ять років і протягом усієї війни з Росією, пішов у відставку наприкінці листопада після того, як детективи антикорупційної служби обшукали його квартиру.

Тим часом військові невдачі, тривалі відключення електроенергії, спричинені російськими авіаударами, та непопулярні заходи мобілізації також підірвали громадський моральний дух. Мирний план, запропонований США, вимагає від Києва погодитися на численні поступки, включаючи територіальні.

«Зараз Україні потрібно посилити свою увагу до безпеки, розвитку оборонних сил та дипломатичного напрямку в переговорах», – сказав Зеленський, додавши, що Буданов має великий досвід у всіх цих сферах.

Єрмака, якого в Україні широко вважають людиною, яка накопичила величезну владу, відхід був незручним для Зеленського. Він оголосив про перезавантаження свого офісу, оскільки стикається зі зростаючим внутрішнім та міжнародним тиском через корупційний скандал, у який втягнуті деякі з його найближчих союзників.

Єрмак також був серед найменш довірених високопосадовців країни, згідно з опитуваннями громадської думки. У березні 67% українців, опитаних київським Центром Разумкова, сказали, що не довіряють йому. Після відставки Єрмак заявив, що приєднається до українських військ у боротьбі з Росією.

Призначення Буданова може допомогти послабити політичний тиск на Зеленського, довіривши ключову роль видатній фігурі серед військових, групі, яка користується великою повагою в Україні. Буданов отримав схвалення вдома, зокрема за свою особисту участь у розвідувальних операціях.