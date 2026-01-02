Президент України Володимир Зеленський ініціює оновлення Державного бюро розслідувань.

Про це він 2 січня повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту», – мовиться в його повідомленні.

