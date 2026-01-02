У п’ятницю, 3 січня, в межах новорічно-різдвяних заходів для мешканців і гостей міста відбудеться традиційна святкова акція – “Святочний тролейбус”.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Цьогоріч до створення святкової атмосфери долучаться творчі колективи, які подарують пасажирам живе спілкування, народні пісні, колядки та щедрівки просто під час поїздки.

Святковий тролейбус бортовий №0046 працюватиме за маршрутом №2. Старт з кінцевої зупинки «Залізничний вокзал» о 09.00, час роботи з 09:00 до 13:00

Миколаївців і гостей міста запрошують долучитися до святкової події, відчути атмосферу традицій та розділити гарний настрій разом із творчими колективами Воскресенського палацу культури.

