Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю призначив Кирила Буданова, голову військової розвідки країни, новим керівником апарату, заповнивши вакансію, що утворилася після відставки правої руки пана Зеленського через корупційний скандал, пише NYT

Відхід у листопаді головного помічника Андрія Єрмака, який також був головним переговорником Києва щодо миру, відкрив шлях для політичної перебудови, яку довго відкладала війна. Але це також залишило Зеленського без його головного посередника у делікатний момент переговорів зі Сполученими Штатами щодо припинення війни з Росією.

Призначення 39-річного Буданова переводить одного з найвідоміших генералів України на політичну роль, оскільки країна починає обговорювати можливість проведення виборів, якщо з Москвою вдасться досягти припинення вогню. Це також усуває відомого керівника розвідки з його посади, що похитує керівництво розвідки України.

Буданова розглядають як потенційного суперника Зеленського, оскільки Сполучені Штати та Росія закликають до виборів в Україні. Перебування на посаді президента може ускладнити будь-яку участь Буданова у виборах президента.

Оголошуючи про своє призначення, Зеленський заявив, що Україні «потрібно більше уваги приділяти питанням безпеки», розвитку своїх сил оборони та безпеки, а також подальшому прогресу на дипломатичному напрямку переговорів.

«Кирило має спеціалізований досвід у цих сферах і достатні сили для досягнення результатів», – написав пан Зеленський у соціальних мережах.

У своєму власному онлайн-дописі Буданов сказав, що його нова роль – це «честь і відповідальність в історичний час для України».

Буданов має міцні стосунки зі Сполученими Штатами, що може бути важливим у мирних переговорах України з адміністрацією Трампа. Він пройшов навчання в рамках програми, що підтримується ЦРУ, а після того, як отримав поранення під час бойових дій на сході України, пройшов лікування в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді, що є рідкісним місцем для українського солдата.

Зеленський призначив Буданова начальником своєї військової розвідки у 2020 році. На той час, у свої 34 роки, він уже мав репутацію знавця зухвалих таємних операцій, які час від часу виходили за межі прийнятного для керівництва України та її західних союзників. Під його керівництвом служба військової розвідки, відома як H.U.R., здійснювала вбивства та диверсії в тилу ворога, зокрема на території Росії.

У 2016 році він очолив групу спецназівців на окупованому Росією Кримському півострові, де вони планували закласти вибухівку на аеродромі. Коли російські винищувачі їх спіймали, підрозділ Буданова відбився, убивши кількох росіян, зокрема сина генерала. Українцям довелося плисти назад на контрольовану Україною територію, але вони не зазнали втрат.

Операція викликала обурення Білого дому, який боявся провокувати Росію, і викликала гнівну критику з боку Джозефа Р. Байдена-молодшого, який тоді був віцепрезидентом.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Буданов став однією з найвідоміших фігур війни, незважаючи на те, що він значною мірою відповідав за таємні операції.

Його кам’яний вираз обличчя надихнув на появу мемів про сталеву рішучість України, а Кремль включив ім’я Буданова до свого списку іноземних терористів.

Буданов також підтримував контакти з російською стороною в рамках свого мандату на переговори щодо обміну полоненими — унікальний випадок серед вищого керівництва України.

Не було одразу зрозуміло, хто замінить пана Буданова на посаді голови H.U.R.