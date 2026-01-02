Через давні образи зловмисник, перебуваючи напідпитку, скоїв розбійний напад на 73-річну жінку. Упродовж доби правоохоронці розшукали і затримали нападника у обласному центрі, вилучивши частину відібраного майна. За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Подія сталася ввечері 31 грудня. До відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканців одного із селищ Первомайської громади про те, що відносно їхньої сусідки скоєно злочин, повідомили у поліції Миколаївській області.

На місці події поліцейські з’ясували, що до 73-річної потерпілої прийшов знайомий, який раніше мешкав у цьому ж селищі, та, погрожуючи ножем, почав вимагати кошти, які нібито жінка йому винна за неприязні висловлювання на його адресу. Залякавши господиню, зловмисник відібрав 1000 гривень та мобільний телефон, після чого зачинив жінку в будинку та зник. Через деякий час потерпіла змогла вийти на подвір’я та звернулась по допомогу до сусідів.

У ході оперативно-розшукових заходів оперативники місцевого відділення поліції за участі фахівців управління кримінального аналізу встановили місцезнаходження зловмисника та розшукали його в Миколаєві. Як з’ясували правоохоронці, 45-річний фігурант раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнового злочину.

У чоловіка поліцейські вилучили ніж, мобільний телефон потерпілої та частину відібраних грошових коштів.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України – розбій з проникненням у житло, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.