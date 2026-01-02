Танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів російської нафти Urals, вже тепер прямують до найбільшого нафтопереробного заводу Індії Reliance. Про це повідомляє Кореспондент.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлі російської нафти після того, як президент США Дональд Трамп ввів санкції проти найбільших нафтових компаній Росії

Судна, завантажені майже 2,2 млн барелів нафти Urals, нині прямують до величезного комплексу Джамнагар і, за даними аналітичної компанії Kpler, мають доставити свої вантажі на початку цього місяця.

Російська сира нафта буде перероблена на паливо для внутрішнього використання, а не для експорту.

Reliance припинила закупівлі російської нафти після того, як США внесли до чорного списку Роснефть та Лукойл, але почала закуповувати в інших постачальників.

Раніше Роснефть була найбільшим постачальником російської нафти для індійського нафтопереробного заводу, що було підкріплено строковою угодою про постачання 500 тисяч барелів на день.