Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України, або створити заявку через сервіс у “Дії”.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на роз’яснення, яке дала перша заступниця міністра соціальної політики сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.

За її словами, 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень. Отримати цю допомогу матері можна двома шляхами:

подати заяву до Пенсійного фонду;

оформити заяву через сервіс “еМалятко”, який є в “Дії”.

“Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, тоді потрібно звернутися до Пенсійного фонду”, – зазначила Шемелинець щодо нюансів оформлення виплат.