Фігуранти під час окупації населеного пункту Баштанського району вчинили сексуальне насильство відносно місцевої мешканки, крім того, один із них заволодів ще й майном її чоловіка. Нині слідчі повідомили окупантам про підозру. За порушення законів та звичаїв війни їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Ідентифікували двох військовослужбовців рф, які на момент вчинення злочинів перебували на посадах командира та військовослужбовця взводу глибинної розвідки військової частини 74814 у складі 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу зс рф, слідчі відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління за участі фахівці управління кримінального аналізу, управління карного розшуку обласного главку поліції, за сприяння аналітиків Головного управління розвідки МО України та за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що наприкінці жовтня 2022 року в одному із окупованих населених пунктів Баштанського району 26-річний командир, застосувавши психологічний тиск, вчинив сексуальне насильство відносно місцевої мешканки.

Тоді ж 42-річний військовий, за попередньою змовою з іншими двома невстановленими військовослужбовцями рф, проникли до приміщення гаража чоловіка потерпілої та заволоділи його автомобілем. А у листопаді окупант вчинив сексуальне насильство відносно цієї ж жінки.

Нині слідчі поліції відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління обласного главку поліції за процесуального керівництва прокуратури заочно повідомили фігурантам про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України) та старшому з військових рф – за жорстоке поводження з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України). За скоєні злочини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, ООН офіційно внесла російські збройні сили до “чорного списку” за сексуальне насильство під час війни в Україні