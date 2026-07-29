У Збройних Силах України розпочато перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей.

Про це 29 липня повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Ключова мета — оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення.

Зокрема, оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

«Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу.

Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини», – зазначають в Генштабі ЗСУ.

Як повідомляло Інше ТВ, Міноборони дозволило підрозділам обмінювати електронні бали на компоненти для дронів і технологій