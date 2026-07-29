Банки очікують подальшого зростання кредитних портфелів бізнесу та населення, серед домогосподарств більшою мірою на іпотеку. Про це свідчать результати нового опитування НБУ про умови банківського кредитування, пише УНН.

Банки очікують подальшого зростання кредитних портфелів бізнесу та населення в наступні 12 місяців та збільшення попиту на всі види позик – повідомили у НБУ.

За даними НБУ, ключові висновки за II квартал наступні:



банки і далі очікують зростання кредитних портфелів, однак баланси відповідей стосовно зміни обсягів кредитування бізнесу і населення найнижчі з ІІ кварталу 2023 року;

попит бізнесу на всі види позик збільшився, і в ІІІ кварталі банки очікують на збільшення попиту на всі види корпоративних кредитів, передусім на довгострокові;

попит домогосподарств на позики також підвищився, і банки очікують на його зростання надалі, більшою мірою на іпотеку;

боргове навантаження підприємств було середнім, домогосподарств – низьким;

кредитні стандарти для корпоративного сектору загалом не змінилися, однак у ІІІ кварталі банки планують пом’якшити стандарти для позик МСП;

окремі банки звітували про підвищення рівня схвалення заявок для позик МСП, бо ті мали змогу залучати більші за сумою кредити;

фінансові установи дещо пом’якшили кредитні стандарти для іпотеки і споживчих позик та очікують їх послаблення надалі;

рівень схвалення заявок на кредити домогосподарствам зріс, і банки відзначили зниження відсоткових ставок споживчих кредитів та для іпотеки;

у ІІ кварталі збільшилися кредитний, валютний ризики та ризик ліквідності, в наступному кварталі очікується посилення валютного та кредитного ризиків.