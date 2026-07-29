Миколаївські зловмисники налагодили механізм виготовлення і збуту фальшивих документів іншої держави для українських громадян. Послуга мала великий попит серед охочих уникнути служби в армії. Правоохоронці вже затримали організатора та двох його спільників.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Інше ТВ.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії із працівниками СБУ викрили та припинили діяльність групи осіб, яка виготовляла та збувала підроблені документи однієї з країн Кавказького регіону. Таким чином вони створювали клієнту вигадану особистість фіктивного іноземця.

Працювали спільники в основному з чоловіками мобілізаційного віку, які шукали можливості уникнути військової служби. Клієнти, вживаючись у нову роль, видавали себе за громадян іншої держави, уникаючи таким чином перевірок та розмов із представниками ТЦК.

За оперативною інформацією, налагодив та керував незаконним «бізнесом» громадянин іншої країни, який наразі проживає у Миколаєві. Допомагали йому провертати оборудку ще двоє мешканців області, які відповідали за безпосереднє виготовлення підробок та пошук нових клієнтів.

Замовникам одразу виготовляли паспорт та водійське посвідчення. А готову продукцію пересилали поштою, використовуючи кожного разу вигадані імена. Вартість фальшивок починалась від 500 доларів.

За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ у фігурантів провели серію санкціонованих обшуків. Під час заходів виявили та вилучили устаткування та матеріали необхідні для виготовлення підробок, грошові кошти та інші докази протиправної діяльності.

Наразі змовників затримали у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже оголошено про підозру. Зловмисникам інкримінують ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 358 (підроблення офіційного документа з метою використання його іншою особою та їх збут) Кримінального кодексу України

Ділкам загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.

Заходи з викриття ДВБ НПУ проводили спільно з оперативниками Управління захисту національної державності та слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Процесуальне керівництво – Київська обласна прокуратура.

Як повідомляло Інше ТВ, СБУ затримала хакерське угруповання, яке розробили копію “Резерв+”, щоб заробляти на ухилянтах