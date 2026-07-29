У ніч на 19 липня 2026 року внаслідок ударів збройних сил російської федерації по Київській області було повністю знищено склад підрядника МБФ «Альянс громадського здоров’я» (Альянс) та значно пошкоджено склад гуманітарних вантажів для дітей і сімей, постраждалих від війни, який використовувала міжнародна організація ЮНІСЕФ.

Про це повідомляють в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає Інше ТВ.

Знищено засоби профілактики ВІЛ вартістю понад 2,6 млн доларів

На знищеному складі зберігалися медичні вироби, закуплені Альянсом: шприци, спиртові серветки та засоби профілактики ВІЛ на загальну суму понад 2,6 млн доларів США.

Завдяки системі управління ризиками Альянс іще у червні здійснив дострокове розподілення запасів між регіонами. Це означає, що всі партнери Альянсу та Центру громадського здоров’я повністю забезпечені засобами профілактики до кінця 2026 року. Однак росія повністю знищила запаси, призначені для покриття потреб 2027 року. Альянс уже поінформував міжнародних донорів про завдані збитки та необхідність термінового відновлення цих запасів.

Водночас препарати антиретровірусної терапії (АРТ) на складі не зберігалися. Понад 116 тисяч українців, які живуть з ВІЛ, продовжують безперервно отримувати лікування.

Атаковано склад ЮНІСЕФ: знищено 715 контейнерів для вакцин

Також постраждав склад, який використовувала ЮНІСЕФ. За інформацією організації, удар знищив гуманітарні вантажі, призначені для підтримки дітей і сімей у прифронтових районах та напередодні зими, а також 715 термоконтейнерів для транспортування вакцин, закуплених ЮНІСЕФ для підтримки Центру громадського здоров’я та проведення виїзних заходів з імунізації в Україні.

ЮНІСЕФ продовжує співпрацювати з Центром громадського здоров’я, ВООЗ та іншими партнерами, щоб забезпечити дітям і населенню України безперервний доступ до життєво важливих послуг з імунізації.

В офіційному повідомленні ЮНІСЕФ також зазначається, що «у червні було зафіксовано найбільшу з 2022 року кількість дітей, які загинули або були поранені, за один місяць: 7 дітей загинули, ще 116 дістали поранення. Ми висловлюємо щирі співчуття їхнім родинам».

Це не «випадкові пошкодження», а методичне нищення

Станом на 1 червня 2026 року, внаслідок дій ворога в Україні пошкоджено 836 закладів охорони здоров’я, 122 — зруйновано повністю, ще 235 змушені були евакуюватися до інших регіонів. Знищено 328 автомобілів екстреної медичної допомоги, пошкоджено 166, захоплено ворогом 80. Загинули 239 медичних працівників, ще 1007 отримали поранення.

Знищення складів медичних та інших гуманітарних вантажів — це чергове підтвердження того, що російська агресія має за мету знищити українців і системи, які забезпечують здоров’я та життя мільйонів людей. Це свідомий злочин росії проти людяності.

Як повідомляло Інше ТВ, За перше півріччя 2026 року на Миколаївщині виявлено менше нових хворих на ВІЛ та СНІД