Johnson & Johnson (J&J) запропонувала виплатити до 5,5 млрд доларів, щоб врегулювати десятки тисяч позовів у США, у яких стверджується, що її дитяча присипка та інша продукція, яка містить тальк, спричиняють рак яєчників.

Запропонована знакова угода має на меті завершити багаторічну судову боротьбу, яка негативно впливала на діяльність медичного гіганта зі штаб-квартирою у штаті Нью-Джерсі.

J&J заперечує, що її продукція на основі тальку спричиняла рак, пише ВВС.

Компанія також повідомила, що змінила склад своєї популярної дитячої присипки.

Ерік Гаас, віцепрезидент компанії з питань судових спорів, заявив у понеділок, що ці звинувачення “не мають підстав”, а J&J готова укласти угоду, щоб остаточно закрити це питання.

J&J заявила, що угода охопить близько 76 тисяч справ, тобто більшість позовів, які залишилися щодо продукції з тальком. Компанія повідомила, що запропонує до 3 млрд доларів наступного року, а додаткові виплати зробить не раніше 2028 року.

Пропозицію мають схвалити юридичні фірми, які представляють 95% позовів щодо раку яєчників у судах штатів і федеральних судах, перш ніж її можна буде остаточно затвердити, заявили в J&J.

Гаас у своїй заяві зазначив, що компанія впевнена: вона “зрештою перемогла б у подальших судових процесах”, як це сталося в більшості справ, які до цього часу розглядали.

Він додав, що запропоноване врегулювання “дозволить компанії залишити це питання позаду” і дасть J&J змогу “зосередитися на своїй місії – розробці ліків і медичних пристроїв, які рятують життя”.

Колишній підрозділ J&J із виробництва споживчих товарів Kenvue несе відповідальність за продукцію Johnson’s Baby Powder за межами Північної Америки.

Kenvue, якій належать відомі бренди, зокрема Band-Aid, Listerine і Calpol, відокремилася від J&J у 2022 році.

Позови проти J&J через дитячу присипку на основі тальку почали надходити у 2009 році.

На початку липня федеральний суд ухвалив рішення на користь компанії, поставивши під сумнів здатність окремих позивачів довести, що саме тальк був безпосередньою причиною їхнього раку яєчників.

Підпис до фото,Штаб-квартира Johnson & Johnson в Нью-Джерсі

Тальк – це природний мінерал, що складається з магнію, кремнію, кисню та водню. Він відомий своєю м’якою, “мильною” текстурою і його часто використовують у дитячих присипках.

Компанія зіткнулася з позовами від споживачів та їхніх родичів, які стверджують, що талькова продукція J&J спричинила рак через забруднення азбестом.

Тальк видобувають із землі, і його поклади можуть розташовуватися поруч із покладами азбесту – матеріалу, який, як відомо, викликає рак.

J&J неодноразово заперечувала ці звинувачення. У своїй останній заяві компанія сказала: “Дослідження показують, що тальк є безпечним, не містить азбесту і не спричиняє рак”.

У 2022 році J&J заявила, що припинить виробництво і продаж своєї дитячої присипки на основі тальку в усьому світі.

Це оголошення пролунало більш ніж через два роки після того, як компанія припинила продаж цього продукту у США.

“У межах глобальної оцінки нашого портфеля ми ухвалили комерційне рішення перейти повністю на виробництво дитячої присипки на основі кукурудзяного крохмалю”, – заявили тоді в J&J.