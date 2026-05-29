Організація об’єднаних націй внесла російські збройні та безпекові сили до “чорного списку” за сексуальне насильство під час війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

Україна вітає щорічний звіт генерального секретаря ООН, який включає російські збройні сили та силові структури серед сторін, щодо яких є обґрунтовані підозри в систематичному вчиненні сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Вперше росія потрапила до цього списку ганьби – на додаток до її попереднього включення до іншого списку ганьби за злочини проти дітей – написав Сибіга.

Він зазначив, що ця подвійна ганьба доводить, що російські злочинці не мають місця в жодних міжнародних форумах, жодних авторитетних міжнародних заходах, змаганнях чи ініціативах.

Сьогоднішнє включення є ключовим кроком на болісному шляху до правди та відповідальності. Протягом років українські жінки, чоловіки та діти терпіли жахливі акти сексуального насильства як частину війни росії. Особливо моторошним є систематичне використання сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, проти українських військовополонених та цивільних ув’язнених у російському полоні – як інструменту терору та приниження. Відповідальність для злочинців. Заборони на подорожі до ЄС та G7 для російських бойовиків. Ізоляція москви: з такими жахливими злочинами у своєму “портфоліо” росію слід виключити з кожної спільноти – від великих спортивних подій до міжнародних організацій – додав Сибіга.