Міжнародна енергетична група Orlen веде переговори щодо можливого придбання частки в “Укрнафті” та прагне посилити свої позиції на українському ринку, заявив президент польського концерну Іренеуш Фанфара.

Відповідну заяву він зробив у четвер на пресконференції.

“Ми почали розмову про можливість нашої участі в “Укрнафті”. Ми в процесі як один з партнерів. Чи буде це зобов’язання і яким воно буде, це питання переговорів з українською стороною”, — сказав Фанфара.

Він підкреслив значення українського напрямку для бізнесу групи.

“Ми віримо, що війна закінчиться і що переможницею стане Україна. Ми хотіли б брати участь у цьому ринку більше, ніж зараз. Ми є одним з основних партнерів, які постачають паливо в Україну, і ми хотіли б зміцнити цю позицію”, — зазначив глава концерну.

Нагадаємо, що Orlen (повна назва — Polski Koncern Naftowy Orlen) — це найбільша польська нафтогазова та енергетична компанія, яка працює у багатьох країнах Європи, включаючи Україну. Профіль – видобуток і переробка нафти, дистрибуція пального через власну мережу АЗС, а також зелена енергетика, нафтохімія та продаж мастильних матеріалів.

В Україні компанія представлена офіційними дистриб’юторами (наприклад, ORLEN OIL), а також активно розглядає можливість розширення бізнесу, зокрема інвестицій та партнерства з українськими енергетичними активам.