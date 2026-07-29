В.о. міністра оборони України Євгеній Хмара в інтерв’ю MAGA-блогерці Лорі Лумер сформулював засади, які вважає основними у своїй роботі.

“Наша мета, щоб вартість українських ударів становила близько 2% від шкоди, якої вони завдають РФ”, – сказав він.

За його словами, цей підхід було застосовано, зокрема, під час операції «Павутина», реалізованою ЦСО «А» Служби безпеки України, який раніше керував Хмара.

Хмара зауважив, що роки планування та керування бойовими операціями дали йому те, чого не може дати жодна кабінетна посада: чітке розуміння того, що працює на полі бою, що насправді потрібно воїнам і як залишатися на крок попереду ворога.

Цей бойовий досвід також визначає його підхід до роботи в Міноборони. Для Хмари логістика — це частина бойової ефективності. Тому серед його пріоритетів на посаді — захист маршрутів постачання від російських дронів, забезпечення підрозділів необхідними засобами та своєчасне доведення ресурсів до воїнів.

«У мене в голові є реальна картина того, що використовується, що можна застосовувати проти ворога і що може бути найефективнішим надалі.



Ми діємо за одними правилами. Я довіряю їм, а вони довіряють мені. Мій принцип: «Не відправляй людину туди, куди не готовий піти сам». І воїни це знають», — сказав він.

Він також впевнений, що війни майбутнього виграватимуть ті, хто швидше впроваджує інновації, швидше адаптується і всюди, де можливо, зберігає людське життя.

У цьому контексті Хмара сподівається на довгострокове стратегічне партнерство України і США.

На його думку, зараз Америка має найпотужніше військо у світі, а Україна накопичила унікальний досвід сучасної війни. Разом дві країни можуть навчатися одна в одної та ставати сильнішими перед спільними противниками.