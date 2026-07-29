Роман Свічкар, Нікіта Кошман, Євген Макієнко та Михайло Краснюк 29 липня вибороли «срібло» і принесли Україні другу медаль чемпіонату світу у Гонконзі.

Таким чином вшосте в історії над п’єдесталом пошани у командних змаганнях з фехтування на шпагах підніметься синьо-жовтий прапор, повідомили в Національній федерації фехтування України.

На шляху до фіналу наші шпажисти виграли чотири поєдинки, два з них одним уколом! Після стартової перемоги над Швецією (45:35) українська команда у драматичній кінцівці проти Польщі зусиллями Свічкаря, який відіграв в останньому бою «-7», на пріоритеті вирвала путівку до чвертьфіналу (41:40).

В 1/4 підопічні Ігоря Рейзліна, як і у поєдинку за «бронзу» ЧЄ, перемогли другий номер світового рейтингу – Швейцарію! Все вирішилося в останньому бою, до якого команди підійшли за рівного рахунку (23:23). Проте Свічкар перефехтував Іана Орі і вивів нашу збірну у півфінал ЧС (39:37) – вперше з 2019 року!

Далі українські шпажисти здобули перемогу у неймовірно напруженому півфіналі проти Ізраїлю, по ходу якого їхня перевага сягала семи уколів, але у підсумку долю зустрічі вирішив лише один укол, який в додаткову хвилину завдав Свічкар (45:44).

У фіналі українці, опинившись позаду після перших двох боїв (7:9), відчайдушно намагалися, але все ж не змогли наздогнати суперників – бронзових призерів ЧС-2025 – представників Казахстану – (40:45) і таким чином вибороли срібло.

Відзначимо, що для 33-річного харків’янина Романа Свічкаря (особисті тренери Ірина Одокієнко, Володимир Станкевич) це третя в кар’єрі медаль ЧС, для 24-річного киянина Нікіти Кошмана (особисті тренери Руслан Тимошенко, Михайло Подольський) – друга. Вперше стоятимуть на п’єдесталі 35-річний Євген Макієнко з Києва (особистий тренер Михайло Подольський) та 24-річний дебютант світової першості Михайло Краснюк з Дніпра (особисті тренери Сергій Комаров, Богдан Нікішин).

Востаннє українська чоловіча команда з фехтування на шпагах сходила на світовий п’єдестал сім років тому, коли виборола срібло у Будапешті-2019! Тоді разом з Романом Свічкарем, а також Анатолієм Гереєм у складі збірної фехтували Ігор Рейзлін та Богдан Нікішин, які сьогодні теж були в Гонконзі, але вже на тренерському містку.

Як повідомляло Інше ТВ, Аліна Полозюк з Миколаєва 27 липня здобула «бронзу» і принесла Україні першу в історії медаль чемпіонату світу в жіночій рапірі!