Відкрито лік нагородам нашої збірної в Гонконзі.

Бронзовою призеркою, принісши Україні першу в історії медаль чемпіонату світу в жіночій рапірі, стала 24-річна Аліна Полозюк з Миколаєва.

Про це повідомили в Національній федерації фехтування України, передає Інше ТВ.

Після драматичного поєдинку за вхід у вісімку проти віцечемпіонки світу серед юніорок у складі команди Молдови Аделін Сенік, в якому наша рапіристка спочатку вела шість уколів, але перемогла лише одним – на пріотеті (10:9), після неймовірного розгрому у чвертьфіналі лідерки світового рейтингу, триразової чемпіонки світу і семиразової чемпіонки Європи Мартіни Батіні (15:9), в 1/2 українка все ж поступилася іншій легендарній італійці 38-річній Аріанні Ерріго (7:15).

Відзначимо, що це був четвертий в кар’єрі чемпіонат світу для Полозюк, яка у 2023 році стала першою українською рапіристкою, що зійшла на п’єдестал Гран-прі, і в колекції якої є ціла низка командних нагород, зокрема бронза останнього чемпіонату Європи, дві медалі Кубка світу, одна медаль юніорського ЧС, дві нагороди кадетсько-юніорського ЧЄ і три ЧЄ U-23.

Вітаємо з історичним успіхом нашу новоспечену медалістку, її родину, особистих тренерів Ларису Павленко та Анну Калачову. Також ця нагорода стала чудовим подарунком для старшого тренера української жіночої рапіри Ольги Лелейко, яка відсвяткувала день народження напередодні ЧС у Гонконзі.

Фото #BizziTeam / FIE

Як повідомляло Інше ТВ, у червні рапіристка Аліна Полозюк з Миколаєва стала володаркою першої командної «бронзи» чемпіонату Європи