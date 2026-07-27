Від початку року у Франції через лісові пожежі згоріло близько 115 тисяч гектарів територій, заявив міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс. Про це повідомляє Кореспондент.

Цей показник “значно перевищує все, що Франція бачила у минулому”.

Наразі країна щодня бореться із 30-40 лісовими пожежами.

Нуньєс заявив, що ситуація залишається “дуже несприятливою” на основних напрямках, зокрема у південно-західних регіонах Жиронда і Ланди, а також у департаменті Вар.

Понад 5000 пожежників, військовослужбовців, поліціянтів та волонтерів нині спільно борються з масштабною пожежею, котра спричинила одну з найбільших евакуацій в історії Франції.