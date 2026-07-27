Військова контррозвідка Служби безпеки, за особистої координації очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада, зірвала серію терактів російських спецслужб у Харківській області. За результатами багатоходової спецоперації затримано двох агентів фсб, які готували ліквідацію українських військових.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Інше ТВ.

Як встановило розслідування, обоє агентів були завербовані ворогом дистанційно через Телеграм-канали із пошуку «легких заробітків». Погодившись на співпрацю з агресором, вони спочатку виконували тестові завдання: робили фото- та відеофіксацію окремих об’єктів, а також здійснили підпал автомобіля Сил оборони.

Згодом рашисти залучили агентів до спроби убити воїнів Сил оборони під час «благодійної» вечірки, яку насправді організували російські спецслужби.

За матеріалами справи, щоб заманити українських військових на «тематичний захід» ці фігуранти зняли будинок за містом і розмістили запрошення на вечірку в низці місцевих Телеграм-каналів.

За задумом ворога, під час проведення заходу агенти мали підсипати у напої сильнодіючі речовини, вживання яких призводить до летальних наслідків.

Встановлено, що відвідати вечірку погодилися декілька десятків осіб, більшість із яких є представниками Сил оборони.

Паралельно з цим фігуранти отримали завдання від куратора виготовити потужну бомбу із вибуховою частиною на 10 кг.

Співробітники військової контррозвідки СБУ спрацювали на випередження і затримали одного з фігурантів, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій (СВП) у своєму рюкзаку. Іншу агентку, мешканку Харківської області, затримано в орендованому будинку, де вона синтезувала складові до бомби.

Під час обшуків у фігурантів вилучено складові до СВП, а також телефони із доказами роботи на ворога, зокрема із дорученнями російського куратора щодо інших розвідувально-підривних завдань.

Наразі затриманим, відповідно до вчинених злочинів, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фігурантам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

Заходи проводяться спільно зі слідчими Харківського управління СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури, а також за сприяння Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

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