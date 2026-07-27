У Європейському Союзі розглядають можливість відмовитися від практики ухвалення масштабних пакетів санкцій проти Росії. Причиною стали дедалі частіші випадки, коли окремі країни використовують право вето, щоб відстояти власні економічні інтереси, повідомляє Кореспондент.

За даними видання, у Брюсселі обговорюють нову модель, яка передбачає запровадження санкцій окремими рішеннями або невеликими тематичними блоками. Очікується, що це дозволить швидше погоджувати обмеження та мінімізувати ризик їх блокування окремими державами.

Поштовхом до цієї дискусії стала ситуація навколо останнього санкційного пакета. Греція протягом кількох тижнів не погоджувалася підтримати документ, вимагаючи зробити виняток для суден компанії Dynagas, які перевозять російський скраплений природний газ. Лише після тривалих переговорів сторони змогли досягти компромісу.

За словами європейських посадовців, останнім часом держави-члени все частіше намагаються використати переговори щодо санкцій для захисту власного бізнесу, який досі має зв’язки з Росією. Через це рішення, які мають широку підтримку, нерідко відкладаються на тижні.

Один із співрозмовників Financial Times припустив, що нинішній пакет може стати останнім, ухваленим у звичному форматі. На його думку, система великих пакетів уже не працює так ефективно, як раніше.

Втім, не всі в ЄС підтримують зміну підходу. Частина дипломатів наголошує, що пакетний принцип змушував країни усвідомлювати спільну відповідальність за економічні наслідки санкцій і сприяв пошуку компромісів.