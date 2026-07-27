Як повідомляло ІншеТВ, Українців знову побили в Польщі через акцент – у жінки розірване вухо та шия (ВІДЕО)

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликає польських правоохоронців оперативно відреагувати на побиття українців через, як стверджується, їхній акцент.

Про це hromadske повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

«Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки», — заявили в МЗС.

Очільник МЗС Андрій Сибіга доручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. Там уже направили офіційний запит до компетентних органів поліції Польщі.

Громадян України, які могли постраждати під час цього інциденту або володіють інформацією про нього, закликають звернутися до консульства — це дасть змогу надати необхідне консульське сприяння та підтримувати взаємодію з компетентними органами.

«У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща. Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними та не повинні мати місця в демократичному суспільстві», — заявили в МЗС.