Північнокорейські хакери роками грабували іноземні фінансові установи на користь держави, але цього разу схема спрацювала навпаки.

Група елітних IT-фахівців використала здобуті на держслужбі навички, щоб зламати власні банки КНДР і вивести кошти за кордон, пише «no worries!».

Зловмисники проникли у внутрішні мережі двох ключових фінансових установ країни — Центрального банку Чосон і Банку зовнішньої торгівлі. Перший контролює грошову емісію та державні фонди, другий обслуговує міжнародні платежі та валютні операції. Учасники схеми непомітно відділяли частини коштів, призначених для зовнішньої торгівлі, і поступово виводили їх за межі банківської системи.

Організаторами групи Daily NK називає ветеранів підрозділу кіберопераційної військової розвідки КНДР. Після звільнення зі служби колишні військові залучили молодих фахівців із Технологічного університету імені Кім Чхека та Пхеньянського університету науки. Держава сама навчила цих людей зламувати чужі системи — і саме ці знання допомогли їм дістатися до власних банків.

Вкрадені суми дробили на дрібні транші, щоб розбіжності в документах не впадали в очі, а потім переказували на зарубіжні криптовалютні гаманці. Посередники в Китаї конвертували цифрові активи в готівку, а зв’язкові в прикордонних містах Синийджу та Хесані отримували долари й юані. Для комунікації група застосовувала зашифровані месенджери, незареєстровані телефони та спеціальне бездротове обладнання китайського виробництва.

Схему викрили після незначних розбіжностей у документах про валютні платежі та підозрілих підключень із закордонних IP-адрес. Силовики відстежили криптовалютний трафік до конспіративного приміщення в Пхеньяні й провели обшук увечері 12 липня. За даними джерела, учасників групи затримали просто за комп’ютерами в момент переказу коштів, а всю техніку й телефони вилучили.

Після рейду озброєні співробітники перекрили доступ до банківських об’єктів, а мобільні групи прочісували Пхеньян у пошуках нестандартних радіосигналів. Розслідування схвилювало військових, чиновників і керівництво технічних університетів — адже може торкнутися тих, хто відповідав за підготовку й контроль над кадрами. Влада КНДР публічно справу не коментувала, тому всі відомі деталі наразі походять виключно з повідомлення Daily NK.

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