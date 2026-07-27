Україна хоче, щоб прототип європейської системи протиракетної оборони під кодовою назвою Freyja був готовий у першій половині наступного року.

Про це, як пише Reuters, заявив високопосадовець, оскільки Київ підштовхує своїх союзників до допомоги у розробці зброї, здатної збивати російські ракети.

Давид Алоян, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, який контролює проєкт Freyja, заявив, що міжнародний керівний комітет, якому доручено оцінити витрати на дослідження та розробки, має незабаром зійтися вперше.

Лідери 10 європейських країн, включаючи президента України Володимира Зеленського, а також близько десятка виробників оборонної продукції зібралися на саміті в Парижі два тижні тому, щоб офіційно запустити коаліцію протиракетної оборони.

«Оскільки ми працюємо в такі стислі терміни, у нас є амбітна мета: мати MVP (мінімально життєздатний продукт) готовий до першої половини наступного року», – сказав Алоян.

«Це прототип, який вже може продемонструвати свої перші практичні результати».

Україна хронічно залежить від американських систем протиповітряної оборони Patriot, які є єдиною зброєю в її арсеналі, здатною надійно збивати російські балістичні ракети, що рухаються зі швидкістю в кілька разів перевищуючою швидкість звуку.

Поставки Patriot постраждали від політичної нестабільності, низьких запасів та тривалого виробничого циклу.

Росія цього місяця посилила свої балістичні удари по столиці Київ та південному портовому вузлу Одеса, запустивши десятки ракет, більшість з яких Україна не змогла збити через брак перехоплювачів.

Україна готова надати проекту Freyja пускову установку та ракету-перехоплювач, які Зеленський цього місяця назвав лише «питанням випробування». Український лідер заявив, що сподівається побачити систему в робочому стані протягом року.

Київ очікує, що його союзники нададуть технології, такі, як сучасні радари, сенсори та досвід у галузі електроніки наведення та керування ракетами. Серед оборонних компаній, які вже приєдналися до цих зусиль, є Eurosam, яка виробляє систему перехоплення SAMP-T, а також Leonardo, Thales та Saab.

Український виробник ракет та безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що буде головним промисловим партнером у цьому проекті. Минулого місяця він оголосив про угоду з німецьким виробником оборонної продукції Hensoldt щодо постачання радара для проекту.

Freyja – це спроба створити дешевшу альтернативу «Петріоту», на яку також покладаються багато європейських країн. Інші системи протиповітряної оборони, такі, як франко-італійський SAMP/T та німецький IRIS-T, ще не довели свою здатність збивати балістичні ракети.

Зеленський порівняв коаліцію Freyja з Lego – збиранням частин обладнання від лідерів оборонної промисловості.

Виробникам було доручено розробити основу для системи зі взаємозамінними деталями, пояснив Алоян.

«Загальна логіка цієї системи полягає в тому, що це відкрита архітектура, – сказав він. – Тож, якщо Данія каже: «Я хочу систему Freyja з радаром Weibel данського виробництва», це нормально. Якщо Швеція каже, що хоче систему Saab, це також не проблема».

Створення спеціального органу, можливо, фонду, для спрямування всіх внесків та забезпечення стабільного фінансування проекту – одна з ідей, що розглядаються, сказав Алоян.

Він також сподівається, що безпосередня участь бізнесу в проекті разом з урядами допоможе зменшити бюрократію.

«Коаліція має бути практичною, а не політичною», – зазначив Алоян.

Як повідомляло Інше ТВ, 13 липня в Парижі відбулася перша зустріч, присвячена реалізації Антибалістичної програми FREYJA, та оголошено про створення Інтегрованої Антибалістичної коаліції (СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ)