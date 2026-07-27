У Німеччині запропонували укласти з Україною двосторонню угоду про обмін оборонними технологіями.

Представник ХСС у Бундестазі Александер Гоффманн заявив, що Берлін має використати український досвід у сфері безпілотників, протидії дронам та ракетних систем для посилення власної обороноздатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами представника ХСС, Німеччина залишається одним із найбільших донорів України у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах і має намір продовжувати підтримку.

Водночас він наголосив, що співпраця має бути двосторонньою: Україна може передати партнерам практичний досвід, отриманий під час повномасштабної війни.

“Ми хочемо зобов’язати Україну поділитися з нами цим досвідом, щоб ми могли разом стати сильнішими”, – сказав Гоффманн.

Його слова стосувалися саме пропозиції укласти відповідну угоду, а не вже ухваленого рішення уряду Німеччини.

Окремо німецький політик наголосив на необхідності швидкого нарощування виробництва безпілотників.

За його словами, у разі потреби Німеччина має мати можливість оперативно збільшити випуск таких систем.

Для цього Берлін може використати українські напрацювання, які були створені під час війни та адаптовані до реальних бойових умов.

Як повідомляло Інше ТВ, Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал на полях саміту НАТО в Анкарі підписали так звану Drone Deal — угоду про співпрацю у сфері безпілотників.