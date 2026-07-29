Про неможливість продовжувати роботу після чергової атаки російських дронів на Богодухівський молокозавод повідомляють місцеві ЗМІ.

-Після чергового влучання російських безпілотників по Богодухівському молокозаводу ми зв’язалися з директором підприємства Дмитром Мурашкіним.

Він підтвердив: цього разу руйнування є значними та критичними для виробництва.

За його словами, це вже не перша атака на підприємство — окупанти системно намагаються зупинити або паралізувати його роботу.

Цього разу пошкодження настільки серйозні, що можливості відновити виробництво наразі немає. Підприємство змушене зупинити роботу на невизначений термін.

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, Група компаній «Олсідз Груп» зупинила роботу олійного заводу на Одещині через постійні атаки росіян