У Польщі майже порівну розділилися думки щодо продовження військової допомоги Україні, водночас більшість громадян виступає проти вступу України до Європейського Союзу. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Opinia24, передає Кореспондент.

Так, 44% поляків вважають, що Варшава має призупинити військову допомогу Україні через питання УПА, тоді як 41% переконані, що підтримку слід продовжувати.

Також більшість респондентів підтримали рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Такий крок схвалили 55% опитаних, тоді як 27% висловилися проти.

Опитування також засвідчило погіршення ставлення поляків до українців. Понад половина респондентів (54%) заявили, що їхнє ставлення не змінилося з початку повномасштабної війни Росії проти України, однак 36% зазначили, що воно стало гіршим. Лише 3% сказали, що ставляться до українців краще.

Ще більш критично поляки налаштовані щодо європейської інтеграції України. Проти підтримки вступу України до ЄС висловилися 52% опитаних, тоді як 33% підтримують таку перспективу.

Найбільший консенсус серед респондентів стосується можливої участі польських військових у післявоєнній місії в Україні. Проти відправлення польських військ для контролю за дотриманням припинення вогню виступили 65% учасників опитування, тоді як підтримують таку ідею лише 18%.

Опитування Opinia24 було проведене 13-15 липня серед 1000 повнолітніх громадян Польщі.