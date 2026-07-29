Автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми підтримки культурного продукту “Тисячовесна” в 2027 році, повідомила віцепрем’єр-міністерка України з питань гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна.

“Міністерка розповіла про ініціативу президента України Володимира Зеленського “Тисячовесна” та закликала представників галузі долучатися до її реалізації. Вона повідомила, що наступного року програма масштабуватиметься, до неї зможуть долучитися книговидавці, автори книг і бібліотеки”, – йдеться в повідомленні Мінкультури по результатам зустрічі Бережної з представниками профспілок сфери культури та керівниками галузевих закладів, пише Iнтерфакс.

У зв’язку з цим, на її думку, важливо спільно із професійною спільнотою напрацювати архітектуру нового напряму програми.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше “1000 годин українського контенту”, тепер – “Тисячовесна”). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проєкту відбудеться у середині серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму “Тисячовесна” максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму “Тисячовесна” в державному бюджеті на 2027 рік. Також за її словами в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також президент Володимир Зеленський заявив що проєкт “Тисячовесна” буде фінансувати книговидання з 2027 році.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляла, що Мінкультури хотіло б, щоб програма “Тисячовесна” в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки.