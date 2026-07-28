Польські правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на українців у Вроцлаві. Один із них намагався виїхати з міста, третього шукають.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський написав, що обидва підозрювані і раніше були відомі поліції.

-Жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним. Вроцлавські поліцейські затримали двох чоловіків, підозрюваних у причетності до жорстокого побиття громадян України. Чоловіки були раніше відомі поліції. Одного з них затримали контртерористи поліції, коли він намагався втекти, – зазначив міністр.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав польських політиків припинити антиукраїнську риторику, яка призводить до насилля на вулицях.

«Вчергове закликаю окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке зрештою перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях. Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога», — додав глава МЗС.

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