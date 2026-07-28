Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 442 140 (+1 560) осіб
танків – 12 226 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 038 (+6) од.
артилерійських систем – 46 902 (+71) од.
РСЗВ – 1 970 (+1) од.
засоби ППО – 1 519 (+0) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 054 (+16) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 431 310 (+1 755) од.
крилаті ракети – 4 950 (+0) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 126 850 (+548) од.
спеціальна техніка – 4 476 (+4) од.
Дані уточнюються.