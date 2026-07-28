Чорногорія з 1 листопада запровадить візовий режим для громадян рРосії, білорусі, Китаю, Саудівської Аравії та Туреччини. Відповідне рішення уряд країни ухвалив у межах гармонізації своєї візової політики з правилами ЄС. Про це повідомили в уряді Чорногорії, пише УНН.

Цей крок зроблено у рамках повного узгодження Чорногорією своєї візової політики з візовою політикою Європейського Союзу. Тим самим Подгориця виконала одну з кінцевих умов для закриття переговорного розділу 24 – “Правосуддя, свобода та безпека”.

Це підтверджує відданість нашої країни європейській інтеграції, а також створює умови для залучення близько 4 мільйонів євро в рамках Європейського плану зростання для Західних Балкан- йдеться у повідомленні.

У ньому, зокрема, сказано, що 23 липня уряд Чорногорії ухвалив зміни, за якими громадянам країн, які спричиняли невідповідності між візовим режимом Чорногорії та ЄС (білорусь, Китай, росія, Саудівська Аравія та Туреччина), з 1 листопада 2026 року необхідна віза для в’їзду до Чорногорії.

В уряді додали, що Міністерство закордонних справ інтенсивно вживає заходів, які пом’якшать можливі негативні наслідки цих змін, щоб процес отримання чорногорської візи був якомога простішим і доступнішим.