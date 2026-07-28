27 липня Уряд повторно схвалив проєкт Митного кодексу і подав його до Верховної Ради, як цього вимагає закон.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

«Це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції. Розраховую на ефективну та продуктивну роботу над документом разом із народними депутатами щодо кожної його норми.

Нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка», – зазначив він.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні 2023 року Уряд схвалив зміни до Митного кодексу та інших законів щодо спрощення переміщення вантажів ЗСУ та збройних сил держав – членів ЄС та НАТО