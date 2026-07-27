Універсальна платформа, висока швидкість виконання місій, виняткові позашляхові можливості – Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання український броньований евакуаційний тягач INGUAR-4.
Про це повідомили в оборонному відомстві, передає Інше ТВ.
INGUAR-4 призначений для швидкої евакуації з поля бою більшості спеціальних броньованих автомобілів українського та іноземного виробництва.
Броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ) INGUAR-4 розроблена на українському підприємстві, яке спеціалізується на виготовленні бронеавтомобілів для виконання широкого переліку військових завдань.
Машина має такі ж вузли і агрегати, як і спеціальний бронеавтомобіль INGUAR-3, що не один рік демонструє високі показники ефективності виконання військових місій. Однак INGUAR-4 має посилену раму, додаткову ведучу вісь, потужну лебідку, гідравлічну систему для підважування та евакуації.
Під час випробувань бронеавтомобіль INGUAR-4 підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики і високі спроможності для евакуації бронетехніки у складних бойових умовах.
Машина має низку переваг перед поширеними у Силах оборони гусеничними бойовими ремонтно-евакуаційними машинами:
вища швидкість евакуації і переміщення на дорогах загального користування;
більший запас ходу;
відсутність потреби у тралі для транспортування;
нижчі експлуатаційні витрати;
простіше і дешевше обслуговування;
нижча акустична помітність;
вища живучість на полі бою.
Крім того, екіпаж менше втомлюється при тривалій експлуатації цього бронеавтомобіля.
INGUAR-4 може евакуювати з поля бою такі спеціальні броньовані автомобілі:
Inguar-3;
Roshel Senator;
Kirpi;
«Козак»;
«Новатор»;
«Гюрза»;
International MaxxPro;
інші машини вагою до 30 тонн.
Бронеавтомобіль INGUAR-4 має колісну формулу 6х6, спроєктовану спеціально для виконання важких військових місій.
Завдяки унікальній конструкції, потужному двигуну та низці реалізованих інноваційних інженерних рішень INGUAR-4 розвиває вищу максимальну швидкість та мобільність, ніж інші колісні БРЕМ з колісною формулою 8х8: українські БРЕМ-3БР, БРЕМ-4М, канадський LAV Super Bison.
Посилений захист екіпажу бронеавтомобіля INGUAR-4
Бронемашина INGUAR-4 має багатошарову броню зі сталі Armox та алюмінієвих елементів. Рівень захисту відповідає стандарту STANAG 4569 Level 3.
Машина оснащена вибухозахищеними сидіннями, автоматичною системою пожежогасіння, підігрівом броньованого скла та негорючими матеріалами в салоні. Майже 60% компонентів шасі та підвіски INGUAR-4 виробляються в Україні.
Перші INGUAR-4 вже виконують завдання у Силах оборони України.
Як повідомляло Інше ТВ, Міноборони допустило до експлуатації перший повнопривідний електромотоцикл для ЗСУ МУЛ.Е