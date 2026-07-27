Прокурора Хмельницької обласної прокуратури Антона Венделя звільнили після скандалу, пов’язаного з акаунтом на платформі OnlyFans та надсиланням працівницям суду повідомлень і відео інтимного характеру. Про це пише Zaxid.

За наявною інформацією, у січні 2026 року Вендель почав надсилати секретарям і помічницям Хмельницького міськрайонного суду повідомлення сексуального змісту. Згодом він зареєструвався на платформі OnlyFans під псевдонімом Adonis, де публікував відверті відео. Частину з них, як стверджується, було знято безпосередньо у службовому кабінеті прокуратури. Ці матеріали прокурор також надсилав співробітницям суду.

Венделя спершу перевели до Летичівської окружної прокуратури, а 9 липня звільнили з органів прокуратури.

Згідно з його декларацією за 2025 рік, прокурор та його родина володіють нерухомістю, земельними ділянками, автомобілем Skoda Octavia та зберігають готівкою 10 тис. доларів. У січні 2023 року Вендель придбав дачний будинок у селі Олешин Хмельницького району площею 45,2 м2 вартістю 611 тис. грн. Його дружина у 2025 році стала власницею земельної ділянки у Хмельницькому площею 0,0616 га.

Основним джерелом доходу родини була зарплата Венделя в Хмельницькій обласній прокуратурі, яка за звітний період становила 1,1 млн грн. Його дружина офіційних доходів не декларувала.