Перший український повнопривідний електричний військовий мотоцикл МУЛ.Е кодифіковано Міністерством оборони.

Про це повідомляє оборонне відомство, передає Інше ТВ.

МУЛ.Е розроблений на українському підприємстві з урахуванням умов сучасної війни та запитів від військових:

повний привід — добре їде бездоріжжям;

низький рівень шуму;

100 км на одному заряді;

може тягнути причіп із вантажем;

два електродвигуни — якщо один вийде з ладу, модна доїхати на другому;

невеликий тиск на ґрунт, що знижує ризик спрацювання протитанкових мін.

МУЛ.Е оснащений бензиновим генератором, який підзаряджає мотоцикл та може забезпечувати електроенергією обладнання підрозділу.

Мотоцикл допоможе перевозити військових, вантажі та евакуйовувати поранених там, де звичайна техніка не може проїхати.

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