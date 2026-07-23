Міністерство фінансів росії у липні вже втретє не змогло розмістити облігації федеральної позики (ОФЗ), оскільки інвестори вимагали вищої дохідності, яку відомство вважає неприйнятною. Це свідчить про зниження попиту на російський державний борг на тлі зростання фінансових потреб кремля. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

У СЗР нагадали, що ОФЗ є основним інструментом, за допомогою якого уряд рф покриває дефіцит бюджету та рефінансує старі борги. Основними покупцями таких цінних паперів є російські банки, інвестиційні компанії та пенсійні фонди.

Як зазначили у розвідці, 24 червня та 8 липня мінфін рф скасував аукціони через високу волатильність ринку, оскільки інвестори вимагали таку дохідність, яка суттєво збільшила б витрати держави на обслуговування боргу.

14 липня російське фінансове відомство спробувало змінити підхід і запропонувало лише флоатери – облігації з плаваючим купоном, що знижують ризики для покупців. Однак уже наступного дня мінфін відхилив усі заявки і на ці папери.

Проблема виявилася не в форматі облігацій, а в тому, що інвестори взагалі не готові кредитувати державу без істотної премії за ризик – йдеться у повідомленні.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що відмова від невигідних розміщень лише стримує падіння вартості вже обігових ОФЗ, але не вирішує головної проблеми. Потреба у фінансуванні бюджету переноситься на наступні місяці, коли росії доведеться позичати ще більше і за вищою ціною.

За даними СЗР, план внутрішніх запозичень рф на третій квартал 2026 року передбачає залучення близько 19,4 млрд доларів. Після зриву аукціону 15 липня виконати його без істотного підвищення дохідності облігацій виглядає малоймовірним.

У розвідці вважають, що найбільш імовірним сценарієм для кремля стане поєднання дорожчих запозичень із адміністративним примусом державних банків купувати непотрібні їм облігації.

Це дозволить уникнути гучного дефолту, але прив’яже банки до держави ще міцніше, скоротить кредитування бізнесу і фактично перекладе бюджетну діру на всю економіку, поглиблюючи стагнацію, яку кремль видає за стабільність – зазначили у СЗР.