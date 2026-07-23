Президент Уккраїни Володимир Зеленський зустрівся із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

На зустрічі було обговорено різні напрями партнерства, зокрема – і спільне виробництво перехоплювачів для «петріотів».

Про це повідомив очільник української держави, передає Інше ТВ.

«Провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною. Raytheon – дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак.

Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для «петріотів». Про це ми з Президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку.

Під час зустрічі ми також обговорили інші напрями партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання. Наші команди – на урядовому рівні і з боку приватного сектору – будуть в контакті, щоб усе доопрацювати. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України», – йдеться в повідомленні Президента.

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