У ніч на 23 липня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Так, уражено один танкер в акваторії Чорного моря, повідомив Генштаб ЗСУ.

Танкер використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації.



Також уражено понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку противник використовує для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів.

Окрім того, уражено район зосередження живої сили противника в Горлівці Донецької області.



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