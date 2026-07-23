Вирушати у свою першу самостійну подорож може бути лякаюче, але є способи зробити це менш небезпечним.

Хоча жодне місце призначення не може бути на 100% безпечним (те саме стосується міста, в якому ви живете), ви, безумовно, можете мінімізувати ризик, вибравши місце, відоме такими речами, як можливість гуляти вночі або стабільність з точки зору війн та конфліктів.

Щоб допомогти вам звузити пошук, Squaremouth порівняв понад 100 країн, щоб визначити найбезпечніші країни для відвідування, повідомляє Еuronews.

Американський сервіс порівняння туристичного страхування оцінив місця призначення, які мають «дуже високий» або «високий» рівень розвитку людського потенціалу згідно з Індексом розвитку людського потенціалу, та розглянув такі елементи, як показник Глобального індексу миру, сприйняття безпеки на основі даних Numbeo, середня швидкість завантаження мобільного інтернету та доступ до медичної допомоги.

Європа домінувала у рейтингу – сім із 10 найбезпечніших місць для самотніх мандрівників були знайдені на континенті.

Найбезпечніші місця для самотніх подорожей у світі

Мікродержава Сан-Марино опинилася на першому місці в рейтингу з індексом ризику 0,78 з 10. Місцеві жителі мають високий рівень особистої безпеки – 90% опитаних сказали, що їм комфортно гуляти самостійно вночі, а країна також має хорошу систему охорони здоров’я, а також вирізняється низькими екологічними ризиками.

Ще одна європейська мікродержава посіла друге місце – Андорра – з показником ризику 1,33 з 10.

Третє місце не здивує нікого, хто його відвідував, – Сінгапур, який має показник 1,56 з 10.

П’ятірку лідерів замкнули дві країни континенту – Австрія та Чехія. Естонія, Данія та Словенія потрапили до першої десятки.

10 найбезпечніших напрямків для подорожуючих самостійно:

Сан-Марино Андорра Сінгапур Австрія Чехія Катар Естонія Бруней Данія Словенія

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