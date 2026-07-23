Росія офіційно попередила судновласників про небезпеку навігації у своїх чорноморських водах через посилення дронових ударів з боку України.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на повідомлення Міноборони рф у тижневому бюлетені від 22 липня, передає «Слово і Діло».

Попередження адресоване всім суднам, які перебувають у російській виключній економічній зоні, і стосується загрози застосування Україною безпілотних літальних апаратів та морських дронів.

Ця зона простягається до 200 морських миль від узбережжя і охоплює підходи до низки російських портів, зокрема Новоросійськ – один із головних експортних хабів країни.

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