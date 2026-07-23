Як повідомляло Інше ТВ, у березні 2026 року в Миколаєві розпочали масштабну реконструкцію водопроводів Корабельного району (ФОТО).

Про те, на якому етапі роботи, повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Як нагадали в мміськраді, проєкт передбачає повну заміну зношених підземних мереж, встановлення сучасної системи моніторингу витоків та охоплює загалом близько 40 км водопроводів.

Він складається з двох компонентів, перший з яких стартував ще навесні цього року. За ним мають оновити майже 16 км мережі з камерами, колодязями та гідрантами. Наразі фахівці вже виконують роботи за другим компонентом.

Представник компанії-підрядника «КСМ груп» Євген Мельник розповів, що в межах цього етапу замінять близько 23 км мереж на 36 вулицях.

«Сьогодні ведуться роботи на шести вулицях, вже реконструювали 7 кілометрів водопроводів», — розповів Євген Мельник.

Повністю завершити капітальні роботи за проєктом планується наступного року.

Фахівці зазначають: завдяки використанню сучасних поліетиленових труб із терміном служби понад 50 років про аварії та пориви на цих ділянках містяни зможуть забути на кілька десятиліть.