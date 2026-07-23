Чому ми б’ємо по Wildberries і скільки грошей він заробляє для путіна? На це питання відповідає аналітичний ресурс Чорний лебідь.

-Поки ви заварюєте запашну вечірню каву або чай, а росіяни ниють про удари по мирному інтернет-магазину, я поясню, в чому важливість WB для армії та економіки росії.

Цей мирний магазин продає тисячі найменувань товарів подвійного призначення, які полегшують російським військовим складне, але недовге життя. Це бронежилети, бойові шоломи, оптоволокно для дронів, рації, прилади нічного бачення.

Для наглядності я склав приблизну статистику товарів подвійного призначення. Деякі товари так і підписані: “перевірені на СВО” або “вибір бійців”.

Тому заяви росіян про простих людей, непричетних до війни – маніпуляція. Бо це тільки вершина айсбергу.

Через склади компанії проходять підсанкційні деталі для дронів та навігаційне обладнання для армії. Зеленський згадував про це ще 18 липня, правда, без назви компанії.

Не менш важлива Wildberries і для економіки: за 2025 рік її оборот виріс у півтора рази – до $65 млрд, а чистий прибуток платформи за рік сягнув $2,2 млрд.

За 2022-й Wildberries заплатила $1 млрд податків, це один із найбільших роботодавців росії. Щодня через платформу проходять 20 млн замовлень. Крім самої Wildberries, податки також платить і майже мільйон продавців, що на ній працюють.

За 2024 рік продавці отримали 6,1 трлн руб. Виручки. Приватні підприємці платять 6% від обороту, тому виходить $3,6 млрд. Але насправді більше, бо частина платить ПДВ та інші збори. Тому лише за один рік Wildberries згенерувала мінімум $5 млрд прибутку для москви.

Wildberries не є суто військовим складом. Там переважно продаються цивільні товари, але вони зберігаються й продаються вкупі з військовими. А завдяки добре побудованій логістиці, все це можна швидко перевозити. Зокрема, на фронт.

Wildberries є законною військовою ціллю для українських ударів. І ми не маємо їх нічим виправдовувати.

Нагадаємо, Україна атакувала вже 5 складів Wildberries у РФ. А скільки їх всього (ІНФОГРАФІКА)