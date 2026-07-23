Як повідомляло ІншеТВ, сьогодні Під Москвою розбився найсучасніший у РФ Су-57 (ФОТО).

Але, виявляється розбився він не випадково, ому допомогли українські фахівці.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm частково розкриває деталі успішної HUMINT+CYBINT-операції, одним із практичних результатів якої стало знищення російського винищувача п’ятого покоління Су-57 у Московській області.

За даними InformNapalm, унаслідок комплексного когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування «БАРС Москва» та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації.

Але почалося все трохи раніше. Ось що розповіли фахівці:

-17 липня ми повідомляли наших читачів, що опрацьовуємо новий цікавий масив матеріалів, перехоплених у росіян. Серед них були й стрими з полігону, на якому готували розрахунки ППО «БАРС Москва» для протидії українським далекобійним дронам.

За результатами аналізу InformNapalm підготував аналітичну записку та передав її відповідним складовим Сил оборони України. У документі були систематизовані дані про підготовку особового складу, програмно-апаратний комплекс, алгоритми бойової роботи та виявлені вразливості системи «БАРС Москва».

Отриману інформацію використали не лише для спостереження за противником. Було знайдено підходи, які дозволили вплинути на роботу одного з розрахунків «БАРС Москва» та використати створену росіянами систему проти російської ж цілі.

Результат сьогодні побачили всі. В Московській області був збитий Су-57. Російське Міноборони поспішило пояснити втрату «технічною несправністю», тоді як у російському Z-середовищі вже з’явилися повідомлення про саботаж у роботі ППО «БАРС Москва». Саме тому ми вирішили частково розкрити інформацію про цю операцію.

До слова, версія про «технічну несправність» Су-57 для нас не нова. Ще у 2025 році в межах спільної CYBINT-операції OKBMLeaks InformNapalm оприлюднив таємні документи російського виробника компонентів систем цього літака. Матеріал був перекладений і поширений 13 мовами світу та поширений в чисельних публікаціях іноземних медіа.

Росія створювала «БАРС Москва», щоб захищати столичний регіон від українських далекобійних дронів. У підсумку один із її розрахунків допоміг прибрати з неба російський Су-57.

Російська ППО спрацювала. Та цього разу — в інтересах України.