На нерегульованому залізничному переїзді, розташованому на території Веселинівської громади у Вознесенському районі, відбулось зіткнення малотонажного фургону Mercedes-Benz та вантажного потяга. Внаслідок автопригоди 61-річний керманич автомобіля від отриманих травм помер у кареті швидкої медичної допомоги. На місці події працюють поліцейські.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, подія сталася сьогодні, 23 липня, близько 14:40 на автодорозі місцевого значення поблизу села Миколаївка Веселинівської громади. За попередньою інформацією, водій фургона, переїжджаючи через нерегульований залізничний переїзд на забороняючий звуковий та світловий сигнал світлофора, допустив зіткнення із рухомим залізничним складом.

Нині на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції та криміналісти, поліцейські сектору реагування патрульної поліції здійснюють регулювання дорожнього руху.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Подію слідчі, попередньо, кваліфікували за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: 093 714 45 20 або 102.